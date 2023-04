Le jeune cycliste Tadj Mounir du club Amel El-Malah d'Ain Témouchent a remporté la course des minimes comptant pour la seconde semaine du Challenge régional ramadhan de cyclisme, disputée samedi en nocturne sur un circuit fermé dans la localité d’Ain El-Beida (commune d’Es-Sénia) d’Oran.

Tadj Mounir d’El-Malah a décroché la première place au sprint devant Bouhadjar Sid Ahmed du Vélo club de Hammam Bouhadjar et Bennacer Azzedine du club Naftal. Chez les écoles filles qui ont effectué 3,6 kilomètres, c’est la jeune Boushaba Ines du club Naftal Oran qui a franchi la ligne d’arrivée devant sa coéquipière Bechelaghem Yasmine et Bouyakor Marwa du Amel El Malah.

En minimes filles, qui ont concouru sur une distance de 5,4 km, la palme est revenue au cycliste Bechlaghem Nourhan du club Naftal qui a dominé l’épreuve, devant ses coéquipières Bennacer Lina et Bensafi Maria. Ce rendez-vous sportif a été jugé d'un niveau technique "appréciable" par les spécialistes de la Petite reine, présents à Oran, qui ont félicité les organisateurs pour le bon déroulement de cette compétition. Au total, plus de 40 cyclistes des catégories minimes garçons et écoles et minimes filles de quatre wilayas, Tlemcen, Aïn-Témouchent, Sidi Bel-Abbes et Oran, ont pris part à cette compétition. Cette manifestation sportive de trois weekends est organisée par la ligue oranaise de cyclisme en collaboration la Fédération algérienne de la discipline et la direction de la jeunesse et des sports d'Oran.

Le premier weekend de cette compétition disputée, samedi dernier sur le même circuit, a vu la nette domination des cyclistes de Amel El-Mallah d'Ain Témouchent chez les écoles, benjamins, juniors et seniors. La clôture de cette course régionale du "challenge ramadhan d’Oran" mémorial "Belabid Mohamed" est prévue le 15 avril avec l’épreuve finale des juniors et seniors sur une distance de 36 km.