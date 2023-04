Irrationnels, bouleversants, délirants, parfois noirs... Nos songes n'ont pas fini de nous surprendre. Quelles pistes nous livrent-ils sur le fonctionnement de notre cerveau ?

À l'Antiquité, on transmettait des messages envoyés par les dieux par les songes pour révéler leur avenir aux hommes. En 1899, le psychanalyste Sigmund Freud dans son "Interprétation des rêves" y voyait l'expression des désirs de l'inconscient. Scientifiquement, si l'étude des rêves se heurte aux difficultés d'exploration, elle mobilise aujourd'hui encore une dizaine de laboratoires (dans le monde) qui se livrent à des enregistrements et expériences sur les dormeurs pour tenter d'expliquer les mystères de notre vie onirique.

On a longtemps pensé que les rêves ne survenaient que lors du sommeil dit paradoxal, période d'activité cérébrale intense pendant laquelle les mouvements des yeux du dormeur sont très rapides alors que le corps est temporairement paralysé. Ces courts épisodes (10 à 45 minutes), qui se répètent 4 à 5 fois par nuit (ils représentent au total 2 heures pour une nuit de 8 heures), ont ainsi été les premiers identifiés comme dédiés aux songes. Mais plus tard, "il a été établi que nous rêvons aussi pendant le sommeil lent, lors duquel le cerveau est moins activé, mais le corps peut bouger : c'est d'ailleurs la phase du somnambulisme", explique le Dr Pallanca, psychiatre. Ainsi, les personnes ne présentant pas de sommeil paradoxal (suite à des lésions cérébrales ou certains médicaments) continuent de rêver !

Simplement, si ces sommeils sont différents, leurs rêves le sont aussi : complexes, riches en images, sensations et en émotions pendant le sommeil paradoxal (pendant lequel les centres des émotions sont très activés), ils sont plus basiques et concrets pendant le sommeil lent, et l'on s'en souvient moins aisément : 1 fois sur 2 si l'on nous réveille brutalement, contre 8 fois sur 10 lors du sommeil paradoxal. "C'est donc toute la nuit que notre cerveau produit du contenu... Mais ces films sont bien plus riches, colorés et "oniriques" pendant le sommeil paradoxal, dont la durée s'allonge au fil de la nuit", résume notre expert. Reste que bien des choses nous échappent encore sur ces voyages immobiles...

QUEL EST LEUR RÔLE ?

Les travaux ont montré que l'hippocampe, zone-clé de la mémoire, s'active fortement pendant le sommeil paradoxal : rêverions-nous pour mieux apprendre, mémoriser et consolider nos souvenirs puisque, c'est prouvé, le sommeil participe au processus de mémorisation ? Sans doute, mais il s'agirait plus en réalité de trier, ranger et surtout oublier les informations stockées dans notre mémoire : ce serait donc un processus de nettoyage du cerveau, pour faire de la place, et éviter de surcharger nos réseaux de neurones. Ce désapprentissage pourrait expliquer pourquoi nos songes sont irrationnels et entremêlent des images sans rapport entre elles. Ils semblent aussi avoir un rôle de régulateur des émotions vécues, nous permettant d'en diminuer l'intensité, de prendre du recul et de conserver notre équilibre psychique.

DE QUOI RÊVE-T-ON ?

Dans les années 1950, les Américains ont créé la première banque de rêves (DreamBank), issue d'études scientifiques et mise à disposition des chercheurs : plus de 20 000 y sont répertoriés ! On y trouve de tout, mais étonnamment (ou pas), c'est surtout la vie quotidienne et nos interactions sociales qui sont relatées, et nous y sommes présents dans 90 % des cas. La plupart des songes se rapportent à la journée précédente, même s'il ne s'agit pas d'une scène rejouée à l'identique : tout est "brassé", plus délirant. En outre, si la vision est le sens le plus présent (généralement en couleurs), suivi de l'audition, les sensations olfactives ou gustatives y sont très rares (1 % des cas). Nos scénarios peuvent aussi intégrer des stimuli extérieurs (bruits de voitures, de pluie), fréquemment déformés.

POURQUOI NE S'EN SOUVIENT-ON SOUVENT PAS ?

Si vous avez l'impression de ne jamais rêver, vous vous trompez ! Certes, on ne sait pas clairement si les "grands rêveurs" font véritablement plus de rêves ou juste s'ils s'en souviennent mieux, mais les travaux de l'unité Inserm 1028 (1), qui ont analysé l'activité cérébrale de dormeurs, ont montré que le souvenir des rêves est dû à des phases de micro réveils nocturnes qui permettraient leur encodage en mémoire : le temps d'éveil nocturne des grands rêveurs est le double de celui des petits ! Leur cerveau semble plus sur le qui-vive face aux stimuli extérieurs, et plus habile en "production" de songes. Si l'on ne comprend pas clairement cette évanescence (selon le neuropsychiatre américain Allan Hobson, 95 % de nos rêves disparaissent), on se souvient plus facilement de ceux du petit matin, juste avant le réveil. Augmenter ses souvenirs est possible -cela nécessite que l'on s'y intéresse -et créer un carnet de rêves, très efficace.

DOIT-ON CRAINDRE NOS CAUCHEMARS ?

Les rêves négatifs ou angoissants ne doivent pas être pris "au pied de la lettre", et vécus comme des prédictions. Ainsi, l'équipe d'Isabelle Arnulf, responsable de l'unité des pathologies du sommeil de la Pitié-Salpétrière (2) a recueilli les rêves de 700 étudiants en période de concours de médecine : beaucoup faisaient des cauchemars où ils échouaient (ils étaient en retard, tombaient malades, n'avaient pas assez de temps). Ultra anxiogène !

Mais en corrélant étudiants et résultats, elle a constaté que ceux victimes de mauvais rêves avaient un meilleur score de réussite au concours, comme si leur cerveau s'était entraîné au stress de l'examen pour améliorer leur performance ; rien de prémonitoire donc ! Un chercheur finlandais stipule d'ailleurs que le cauchemar serait un mécanisme cognitif de défense qui permettrait au cerveau de se préparer à la difficulté : comme une « simulation-stimulation ». Toutefois, "des cauchemars récurrents et angoissants traduisent une problématique émotionnelle profonde, soit réprimée et due à des conflits physiques, soit suite à un événement de vie traumatisant (stress post-traumatique) : on a tout intérêt à consulter. Des techniques comme l'hypnose ou l'EMDR [désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, NDLR] peuvent aider à la libérer et à sortir de ces mauvais rêves", explique le Dr Pallanca.

COMMENT INTERPRÉTER LES RÊVES ?

Le rêve peut nous aider en mobilisant des souvenirs auxquels nous n'avons pas accès une fois réveillé. Mais il ne faut pas les prendre au sens strict, les traduire littéralement, mais plutôt chercher à quoi ils nous font penser, pour faire resurgir des informations stockées dans le cerveau, et les utiliser comme vecteurs pour notre imagination ou inspiration. Pas besoin d'un "dictionnaire des rêves", leur décodage dépend directement de nous ! On peut écrire chaque soir les événements qui ont mobilisé notre journée et ceux qui nous ont semblé importants. Le matin, on note ses rêves avec le maximum de détails, et on cherche les correspondances qui nous "parlent".

GUIDER UN RÊVE, EST-CE POSSIBLE ?

Oui ! Une expérience canadienne (3) a cette année pu déclencher des rêves "volants" (très rares), en stimulant les dormeurs analysés pendant la journée avec des expériences de réalité virtuelle immersives.

Et un stimulus expérimental comme un jet d'eau sur le visage peut créer des rêves de cascade ou de pluie ! De même, quand un cauchemar se répète, se le remémorer au réveil et en changer le scénario peut aider à le faire disparaître. Plus étonnant encore, le rêve lucide (découvert au XIXe siècle) est un état lors duquel le dormeur "sait" qu'il est dans un rêve, et peut directement influencer le scénario, ou y intégrer des éléments. "Mais ce pilotage est légèrement différent, on dort moins profondément, ce n'est donc pas exactement le même état." Accessible à tous (55 % des personnes en ont déjà vécu un), il connaît des adeptes et il est même possible de s'entraîner !

ET LES ANIMAUX, RÊVENT-ILS ?

Il semble désormais établi que les oiseaux et tous les mammifères rêvent, notamment les chats, considérés comme de "très grands rêveurs". On pense (mais sans preuve formelle, car comment l'obtenir ?) que les songes de nos animaux sont sans doute caractéristiques de leur espèce. Mais ils sont encore plus mystérieux que les nôtres... puisqu'ils ne peuvent pas nous les raconter !