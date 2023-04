L'ES Ben Aknoun (Centre-Ouest) et l'US Souf (Centre-Est) ont gardé leur fauteuil de leader de la Ligue 2 de football amateur, en s'imposant samedi respectivement devant l'ASM Oran (4-1) et l'USM El Harrach (1-0), alors que l'affiche de la 24e journée opposant le SC Mecheria à l'ES Mostaganem (0-1) a été interrompue à la 80e minute en raison de l'envahissement du terrain des supporteurs de Mecheria.

Intraitable à domicile, l'Etoile (55 pts) a enchainé avec un cinquième succès de rang, confirmant son statut de solide candidat à l'accession en ligue 1, de même que son poursuivant direct la JSM Tiaret (2e, 52 pts), vainqueur en déplacement devant le CR Témouchent (2-1).

Tenus en échec à domicile par Mecheria (0-0) lors de la précédente journée, les Tiarétis ont réagi de fort belle manière en obtenant une précieuse victoire qui leur permet de rester au contact de Ben Aknoun.

En revanche, l'affiche de cette 24e journée mettant aux prise deux autres candidats à l'accession, en l'occurrence le SC Mecheria et l'ES Mostaganem (3es, 49 pts), n'est pas allée à son terme en raison de l'envahissement du terrain des supporteurs de Mecheria, obligeant l'arbitre principal à interrompre la rencontre alors que l'ES Mostaganem menait au score (1-0).

Dans la lutte pour le maintien, le GC Mascara (25 pts) et le MC Saida (23 pts) vainqueurs respectifs devant le RC Kouba (2-0) et le WA Tlemcen (3-1), ont réalisé la bonne opération de la semaine en sortant de la zone de turbulence, alors que leurs adversaires se retrouvent coincés au 14e rang avec 21 pts.

De son côté, l'O Médéa (13e, 22 pts) a concédé une nouvelle défaite en s'inclinant en déplacement chez le MCB Oued Sly (1-4).

Les autres rencontres du groupe Centre-Ouest ont enregistré les larges succès du WA Boufarik (8e, 33 pts) devant le NA Hussein-Dey (10e, 26 pts) et du SKAF de Khemis Miliana (7e, 36 pts) contre la lanterne rouge RC Relizane, sur le même score de 3 à 1.

Groupe Centre-Est : l'US Souf bat l'USM El Harrach (1-0) et reste en tête

Dans la poule Centre-Est, l'US Souf (1er, 48 pts) a réussi à rester sur son fauteuil de leader en obtenant une courte et précieuse victoire en déplacement chez l'USM El Harrach (1-0).

Ce succès permet à Souf de garder un point d'avance sur son poursuivant direct, l'AS Khroub (47 pts) également vainqueur loin de ses bases chez l'IRB Ouargla sur le même score.

Sur la troisième marche du podium, le NRB Teleghma (44 pts) n'a laissé aucune chance au dernier au classement HAMRA Annaba (5-2) et reste au contact du duo de tête.

Distancés dans la course à l'accession, l'E Sour El Ghozlane (4e, 41 pts) et le MO Constantine (5e, 39 pts) se sont imposés devant la JS Bordj Ménael (3-1) et le CA Batna (2-0), tout comme l'USM Annaba (6e, 35 pts) qui a battu l'AS Ain M'lila (1-0).

Dans le bas du tableau, le duel des mal classés entre le MC El Eulma (10e, 30 pts) et l'US Chaouia (13e, 27 pts) a tourné à l'avantage des Eulmistes vainqueurs (2-1), alors que l'IB Khemis El Khechna (9e, 32 pts) a battu 2 à 0 la JSM Skikda (15e, 15 pts).