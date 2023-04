L'ancien défenseur international algérien Anthar Yahia a assuré que "le jeûne peut être bénéfique pour les joueurs, y compris ceux qui évoluent au plus haut niveau", appuyant ses dires par l'exemple de l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, ayant marqué six buts en deux matchs pendant ce mois de Ramadhan.

"Pendant ma carrière, j'ai connu plusieurs joueurs qui jouaient le plus normalement du monde, tout en observant le jeûne (...). Parmi eux, Rafik Saïfi (ndlr, ex-international algérien de Troyes et Lorient) qui faisait de très bons mois de Ramadhan" a-t-il ajouté au journal français l'Equipe. Des propos qui vont à l'opposé de ce que pensent certains entraîneurs étrangers en Europe, qui eux considèrent que "le jeûne est à coup sûr néfaste pour la santé, surtout en pleine compétition". Mais Anthar Yahia persiste à affirmer qu'il est possible de jouer au plus haut niveau, tout en jeûnant, à condition de respecter certaines conditions de base. "Quand j'étais en sélection nationale, notre médecin, Yacine Zerguini avait fait venir un spécialiste du centre médical de la Fifa. Il avait expliqué l 'importance des règles d'une bonne alimentation et la nécessité de l'hydratation le soir. D'après lui, il fallait manger de petites portions, à intervalles réguliers, en buvant beaucoup.

Ce n'était pas tout le temps facile, mais je ne me posais pas de question" a-t-il ajouté. L'ancien joueur du FC Sochaux, passé également par l'Inter Milan, l'OGC Nice et Bochum a également attiré l'attention sur "la nécessité d'aider les joueurs pendant le Ramadhan", notamment, en adaptant certaines situations à leurs cas. "Et puis cela ne dure qu'un mois, soit quatre matchs environ. Donc, il faut dédramatiser à ce propos" a-t-il préconisé.