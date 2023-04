Le cycliste de l'équipe Jumbo-Visma, le danois Jonas Vingegaard a remporté samedi le premier Tour du Pays basque de sa carrière, après avoir raflé en solitaire la 6e et dernière étape à Eibar, se rassurant par la même occasion avant le Tour de France, qui partira également du Pays basque, dans désormais moins de trois mois.

Dominé par son grand rival Tadej Pogacar, lors de Paris-Nice le mois dernier, le vainqueur de la dernière Grande Boucle a, en l'absence du Slovène, largement dominé la concurrence, remportant la moitié des six étapes.

Comme mercredi et jeudi, où il s'était montré le plus fort sur les montées d'Hika et de la Asturiana, le Danois a répondu samedi à une première attaque de Ion Izagirre à 30 kilomètres de la ligne, puis s'est envolé seul, après avoir un temps été suivi par Enric Mas.

A l'arrivée, il a terminé avec près de 50 secondes d'avance sur le groupe des poursuivants, James Knox et Ion Izagirre prenant respectivement les deuxième et troisième places.

Il s'agit de la deuxième course remportée par Vingegaard en trois épreuves disputées depuis le début de sa saison : il a d'abord triom phé sur O Gran Camino (le Tour de Galice), puis a fini troisième de Paris-Nice, derrière Tadej Pogacar et David Gaudu, avant de rejoindre le Pays basque.

Au général, Vingegaard met tout le monde à plus d'une minute, en commençant par les Basques Mikel Landa (1 minute 12) et Ion Izagirre (1 min 29 sec). L'étape-reine de samedi a été pimentée par le petit groupe d'échappés composé d'Esteban Chaves, de Ruben Guerreiro, d'Attila Valter et de Steven Kruijswijk, qui ont fait une partie de la course en tête avant d'être rattrapés puis déposés dans la montée d'Izua, sixième et avant-dernière difficulté du jour, par Vingegaard.

Deuxième en 2021, le Danois ajoute enfin cette course à son palmarès et peut désormais se projeter sur son prochain grand rendez-vous d'avant-Tour, le critérium du Dauphiné, début juin.

Sur ses terres, Ion Izagirre, lui, grimpe sur le podium pour la sixième fois grâce aux quatre secondes de bonification acquises à la faveur de sa troisième place sur la ligne samedi. Preuve de sa domination, Vingegaard rafle également le maillot vert, tandis que le maillot de meilleur grimpeur revient au Basque de la Caja Rural, Jon Barrenetxea. Le meilleur jeune est l'Américain de la formation UAE Brandon McNulty, septième du vainqueur à 1 minute et 38 secondes au général.