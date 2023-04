Une association de formation et de sensibilisation sur les pathologies infantiles, nommée "Projet d’enfants sains" vient d'être créée à Oran, a indiqué sa présidente, Pr Bessahraoui Mimouna.

Composée essentiellement de pédiatres, mais aussi de psychologues, de diététiciens et de paramédicaux, cette nouvelle association vise à former les praticiens de la santé sur des thèmes spécifiques et à sensibiliser sur certaines pathologies, a fait savoir Pr Bessahraoui qui est également cheffe de service Endocrinologie à l’hôpital pédiatrique de la localité "El Menzeh" (ex Canastel).

A propos de la formation, elle a indiqué que l’association compte organiser des séminaires sur divers thèmes qui touchent à la santé de l’enfant, le premier sur "la Gastrologie et l’Endocrinologie pédiatrique" réunira au mois de mai des spécialistes algériens et étrangers de renom. "Nous avons également reçu des demandes de différents services médicaux de la région ouest, pour former les paramédicaux sur le test de stimulation à l’hormone de croissance", a-t-elle souligné, annonçant que d’autres formations seront réservées aux paramédicaux, sur des gestes médicaux spécifiques aux enfants.

Quant à la sensibilisation, elle s’articulera sur certains axes phares, comme le diabète chez l’enfant, le retard de croissance et l’obésité, avec un programme déjà tracé comportant plusieurs actions pour l’année 2023. "Nous comptons également faire des compagnes de dépistage dans les écoles sur le retard de croissance et l’obésité", a affirmé Pr Bessahraoui, ajoutant que des groupes de formation au profit de parents d’enfants atteints de certaines maladies chroniques comme le diabète seront également prochainement créés.