Les services des Douanes ont saisi des quantités importantes de farine et de sucre qui étaient destinées à la spéculation illicite et à la contrebande dans la wilaya de In Guezzam, indique, samedi, un communiqué de la Direction générale des Douanes.

"Dans le cadre de l'intensification sur le terrain de l'activité des brigades opérationnelles des douanes pour la lutte contre toute forme de contrebande et à l'issue de deux opérations distinctes, les agents de la brigade mobile relevant des services de l'inspection divisionnaire des douanes de In Guezzam, territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Tamanrasset, ont saisi 1,75 tonnes de farine découvertes dans une cachette aménagée pour le stockage de marchandises destinées à la contrebande et la spéculation", précise la même source.

Les mêmes services des douanes ont également saisi "1,75 tonnes de sucre à bord d'un véhicule 4x4", ajoute le communiqué.

Ces deux opérations "consacrent la mobilisation totale des agents des douanes algériennes dans l'exercice de leurs missions de lutte contre la contrebande et la spéculation illicite notamment en ce qui concerne les produits subventionnés de large consommation et ce dans le cadre de l'exécution des efforts des pouvoirs publics visant à assurer la stabilité du marché national notamment des prix et l'approvisionnement permanent des produits de consommation au profit du citoyen", selon la même source.