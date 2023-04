L’étude portant sur la réalisation d’un plan de gestion des déchets en milieu urbain dans la wilaya d’El-Méniaâ est au stade des "dernières retouches", a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de l’Environnement.

Initiée par l’Agence nationale des déchets (AND) relevant du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, ce plan vise à déterminer les horaires de travail et le circuit de collecte des déchets dans les trois communes que compte la wilaya d’El-Méniaâ, a affirmé le directeur du secteur, Djilali Ballag.

Le projet s’inscrit dans le cadre des programmes intégrés de la gestion des déchets ayant pour objectif de préserver la propreté urbaine et d’éradiquer les "points noirs", a souligné le responsable local de l'AND, signalant que l’étude, une fois concrétisée, sera mise à la disposition des Assemblées populaires communales (APC) concernées pour approbation et application sur le terrain. En collaboration avec in bureau d’études spécialisé, l’AND a procédé à la collecte des informations et statistiques relatives à la gestion des déchets, y compris le pa rcours des camions de ramassage, leur capacité et le temps de trajet, a-t-il dit.

Le plan de gestion des déchets, comprend le parcours des camions depuis le point de départ jusqu’à leur arrivée au Centre d’enfouissement technique (CET) lequel s’occupe, pour sa part, du traitement, du tri et du recyclage des déchets ménagers et solides collectés, tels que le fer, l’aluminium, le carton, le plastique et le verre, a expliqué le directeur du secteur.

"Le futur plan aura un impact positif sur l’amélioration du cadre de vie des citoyens et ce, grâce aux démarches entreprises pour la réalisation du projet d’une +Ville propre+", a indiqué M.

Ballag, précisant que ce projet s’effectuera conformément à une étude approfondie et un travail de terrain menés par des cadres et techniciens qualifiés. Le secteur s’engage, en parallèle, a-t-il ajouté, à créer un établissement public à caractère industriel et commercial pour assurer la gestion du CET d’El-Méniâa, la collecte et le transport des déchets, au lieu de l’Etablissement public de gestion des CET de la wilaya de Ghardaïa, qui s'occupe actuellement de cette tâche.

Il prévoit aussi la création d’entreprises spécialisées dans la gestion des déchets par de jeunes porteurs de projets et des personnes aux besoins de spécifiques désireux s’investir dans ce do maine susceptible de contribuer à valoriser les déchets et à générer de nouveaux emplois.