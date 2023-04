La wilaya de Saïda s’est dotée de deux piscines semi-olympiques, au grand bonheur des citoyens et différentes associations sportives, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La même source a indiqué que le wali de Saïda, Ahmed Boudouh a présidé, jeudi dernier, la cérémonie de mise en service de ces deux installations sportives au niveau des communes de Youb et de Saïda, après l’achèvement des travaux liés à leur réalisation et leur équipement.

Une enveloppe financière globale estimée à plus de 460 millions DA a été allouée, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et du budget de wilaya, pour la réalisation de ces piscines semi-olympiques, selon la même source.

Ces deux nouvelles infrastructures sportives dont la gestion est assurée par la direction de la jeunesse et des sports, permettront à de nombreux clubs et associations sportives de suivre leurs activités dans l’enseignement et la pratique de la natation, ainsi que la préparation des sportifs à différentes manifestations et compétitions locales et nationales, ont souligné les services de la wilaya.

Elles seront ouvertes également aux élèves et stagiaires des centres de formation professionnelle à titre gratuit suivant un emploi du temps à raison de deux fois par semaine, a-t-on indiqué.

D'autre part, la même source a annoncé l'achèvement prochain des travaux de réalisation d’une piscine semi-olympique dans la commune de Ouled Brahim et sa mise en service prochainement.