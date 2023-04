La commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu samedi une réunion consacrée à l'examen de 57 amendements proposés au texte relatif à la prévention et au règlement des conflits collectifs et à l'exercice du droit à la grève, selon un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

Présidée par, Ryadh Khellaf, président de la commission, la réunion a été dédiée à l'examen de 57 amendements proposés au texte relatif à la prévention et au règlement des conflits collectifs, a précisé la même source.

Le Bureau de l'APN a soumis jeudi dernier ces amendements à la commission car répondant aux conditions juridiques.