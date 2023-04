Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a mis en garde, samedi, contre les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion et tentent de créer des situations de crise et de chaos, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

En visite de travail et d'inspection au Commandement de la Gendarmerie nationale, le Général d'Armée a mis en garde contre "les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion et tentent de créer des situations de crise et de chaos et de briser le lien étroit qui unit le peuple à ses institutions".

Il a, par la même occasion, exhorté les personnels de la Gendarmerie nationale à "veiller en permanence au renforcement de la relation avec les citoyens à travers l'ensemble du territoire national", ajoutant, à ce propos, que la Gendarmerie nationale "enregistre des résultats encourageants dans le domaine de la lutte contre la criminalité électronique, sachant que le cyber espace est devenu le théâtre de crimes organisés et d’attaques contre les sites gouvernementaux".

Dans ce cadre, "les organisations subversives mettent à profit les moyens technologiques développés, considérés comme des armes dangereuses, à des fins d'espionnage et de subversion, qui ciblent particulièrement les systèmes informatiques des secteurs gouvernementaux sensibles, et ce, pour tenter de créer des situations de crise et de chaos et briser le lien étroit qui unit le peuple à ses institutions", a averti le chef d'Etat-Major de l'ANP.

"Au regard de la nature des défis précités, il vous appartient, hommes et femmes de la Gendarmerie nationale, de veiller à accomplir pleinement les missions vitales dont vous êtes investis et d'œuvrer en permanence au renforcement de la relation avec les citoyens, dont la confiance en les institutions de l'Etat est essentielle pour la réussite de toute action", a-t-il encore insisté.