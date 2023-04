Une vingtaine de personnes ont été tuées vendredi après-midi dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF, affiliés au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), dans l'Est de la République démocratique du Congo, ont rapporté des sources locales.

"L'ennemi ADF (Allied Democratic Forces) a tendu une embuscade à des cultivateurs, vendredi aux alentours de 16H00 (14H00 GMT) près du village d'Enebula", a déclaré Patrick Mukohe, vice-président de la société civile locale. Il déclare avoir compté lui-même 21 corps d'hommes et de femmes sur le lieu du massacre, situé à une trentaine de km à l'ouest de la ville d'Oicha.

"Je viens de réceptionner 19 corps, tous tués par machette" déclare Jules Kambale, embaumeur à la morgue de l'hôpital d'Oicha, cité par l'AFP. L'administrateur militaire du territoire de Beni, le colonel Charles Ehuta Omeanga, confirme cette attaque qu'il attribue "aux terroristes ADF" mais se réserve sur le bilan des victimes "en attendant que (ses) éléments rentrent du terrain." Jeudi, l'ONU indiquait qu'au moins trente personnes avaient été tuées par les ADF les 2 et 3 avril dans la province de l'Ituri, et plus d'une soixantaine de morts ont été attribués aux ADF pour le seul mois de mars dans la province du Nord-Kivu.