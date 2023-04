Quarante-quatre (44) civils ont été tués lors de l'attaque de deux villages du nord-est du Burkina Faso par des "groupes armés terroristes", dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué samedi le gouverneur de la région du Sahel.

"Le bilan provisoire de cette attaque ignoble et barbare" qui a visé les villages de Kourakou et Tondobi, "fait état de 44 civils tués et des blessés", détaille le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho. 31 ont été tués à Kourakou et 13 à Tondobi précise-t-il. Le gouverneur a assuré que "des actions de stabilisation de la localité sont en cours après (une) offensive menée par les forces de défense et de sécurité (FDS) qui a permis de mettre hors d'état de nuire les groupes armés terroristes qui ont perpétré ladite attaque". Le Burkina Faso, en particulier sa partie nord, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés qui ont fait plus de 10.000 morts - civils et militaires - selon des organisations, et quelque deux millions de déplacés internes.