La Communauté de l'Afrique de l'Est (CEA) félicite le Rwanda pour avoir promu l'unité et la réconciliation à la suite du génocide contre les Tutsis de 1994, a déclaré le bloc est-africain dans un communiqué. "En seulement 29 ans, l'unité et la réconciliation sont en train de se réaliser au Rwanda", a souligné Peter Mathuki, secrétaire général de la CEA.

Le communiqué de la CAE a été publié par son siège à Arusha, dans le nord de la Tanzanie, à l'occasion des commémorations du 29e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis. Selon M. Mathuki, 29 ans plus tard, le Rwanda a fait d'énormes progrès qui ont dépassé les attentes et il doit à juste titre être félicité pour cela.

"'Plus jamais ça' ne doit pas seulement être un slogan, mais doit également être traduit en actions concrètes alors que nous nous efforçons d'être un peuple pour un seul destin ", a-t-il poursuivi. Alors que le monde commémore le génocide de 1994 contre les Tutsis, il est important de réaffirmer la vérité fondamentale selon laquelle tous les humains sont créés égaux, chacun avec certains droits indéniables, dont le droit à la vie, a indiqué M. Mathuki, ajoutant que personne n'a le droit de l'enlever comme cela a été fait il y a 29 ans.