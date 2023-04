La Commission militaire mixte libyenne (5+5) ainsi que des responsables militaires et sécuritaires ont réaffirmé samedi leur disponibilité à sécuriser les prochaines élections en Libye, indique la Mission d'appui des Nations unies dans le pays (UNSMIL).

En présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, la Commission militaire mixte (CMM) 5+5 a organisé vendredi et samedi une réunion à Benghazi avec plusieurs responsables militaires et sécuritaires des différentes régions du pays, selon un communiqué de l'UNSMIL.

Le but de la réunion était, selon la source, de "renforcer la confiance entre les chefs militaires et sécuritaires en vue d'appuyer le processus politique et d'aller de l'avant avec la création d'un environnement propice à la tenue d'élections libres et équitables au cours de cette année (2023) et l'acceptation des résultats par tous".

Les participants à la réunion ont réaffirmé leur disponibilité à fournir toutes les formes de soutien pour sécuriser toutes les étapes des élections et exhorté à souten ir les efforts portant sur le retrait des mercenaires et des combattants étrangers. La réunion a convenu, en outre, selon le communiqué, "d'un engagement total envers les conclusions du dialogue entre la CMM 5+5 et les chefs militaires et sécuritaires à Tunis et Tripoli".