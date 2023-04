Le Bureau du Conseil de la nation a fixé, mercredi, le calendrier de ses séances plénières pour la période allant du 10 au 13 avril, indique un communiqué du Conseil.

Le Bureau du Conseil de la nation qui a tenu une réunion élargie aux présidents des groupes parlementaires et au questeur, sous la présidence de M.

Salah Goudjil, président du Conseil, a examiné le calendrier des travaux pour la période s'étalant du 10 au 13 avril et étudié l'état des questions orales et écrites déposées à son niveau, précise le communiqué.

Cette période sera consacrée à l'étude et au débat du texte de loi organique relatif à l'information, du texte de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi qu'au texte de loi modifiant et complétant la loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

Il a été décidé, à ce propos, la reprise des séances plénières à partir de la matinée du lundi 10 avril jusqu'au jeudi 13 avril, date de l'adoption de ces trois textes de loi.

S'agissant des questions orales et écrites, le Bureau du Conseil de la nation a décidé de les transférer au gouvernement, car remplissant les conditions réglementaires requises, relève le communiqué, ajoutant que le Bureau a également étudié et statué sur "une demande qui lui a été soumise et relative la désignation d'un membre du Conseil de la nation au Conseil scientifique et technique de l'Agence nationale de la numérisation en santé".

Après l'ouverture des travaux, le Bureau a salué "les instructions données par le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, tenue le dimanche 2 avril, relative à la révision à la hausse de la pension de solidarité allouée aux familles nécessiteuses, afin de leur permettre de préserver leur dignité, en sus des consignes judicieuses liées à la dimension économique et à la généralisation de la numérisation notamment dans le secteur financier et bancaire".

Il a également rendu hommage au "renouveau de la diplomatie algérienne suite à la nouvelle orientation qui lui a été conférée, dans le cadre d'une vision précise et pragmatique de changement, ce qui lui a permis de reconquérir la place qui est sienne sur la scène internationale".

Il a, en outre, salué le contenu du discours du président Tebboune, lors du débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, à la fin du mois écoulé, ainsi que "les efforts incessants de l'Algérie pour soutenir les pays voisins et les pays du continent africain dans leur lutte contre le fléau du terrorisme transnational odieux et de l'extrémisme violent de manière à permettre aux pays du continent de s'organiser et d'établir une stratégie susceptible de réaliser le développement durable auquel il aspire".

D'autre part, et suite à l'approbation de la loi fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et du Gouvernement, M.

Goudjil "a instruit, le 29 mars dernier, le groupe chargé d'examiner et de réviser les dispositions qui doivent être amendées dans le règlement intérieur du Conseil aux fins de les mettre en conformité avec la Constitution du 1er novembre 2020", note la même source.

Il a également exhorté les membres de ce groupe à "faire preuve d'engagement et de s'atteler à cette tâche de manière à soumettre le texte du règlement intérieur amendé au Bureau dans les meilleurs délais et à faire preuve de rigueur dans la formulation de ses clauses de manière à clarifier les tâches et les responsabilités du membre du Conseil de la nation, conformément à la position que l’institution occupe dans la hiérarchie institutionnelle du pays dans un cadre collectif et avec une méthodologie consultative".