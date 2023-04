Les éléments du Service central des investigations criminelles relevant du Commandement de la Gendarmerie nationale (GN), en coordination avec la section de recherches de la Gendarmerie de Bir Mourad Rais, ont procédé au démantèlement d'un réseau international spécialisé dans le trafic de marchandises étrangères introduites frauduleusement en Algérie, indique vendredi un communiqué de ce corps sécuritaire.

"Après exploitation des informations, les lieux de stockage des marchandises de contrebande ont été localisés et les membres du réseau identifiés et arrêtés en un temps record à la faveur d'un plan bien ficelé", ajoute la même source "L'opération a permis l'arrestation de 4 individus dont 2 de nationalité étrangère et la saisie de 25.000 smartphones, 800 bluetooth, 1.200 écouteurs, 350 montres intelligentes, un (1) GPS, 3 voitures touristiques et une somme d'argent", selon la même source.