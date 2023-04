L'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) a organisé, mardi, une visite à la ferme pédagogique de Zeralda (Alger) au profit d'un groupe d'enfants orphelins. La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Mme Meriem Cherfi, a accompagné les enfants lors de cette visite qui a coïncidé avec les vacances scolaires. Les enfants ont sillonné les différents espaces de la ferme et découvert les différents animaux (poules, vaches, chevaux, lapin et paons...etc).

Les enfants ont également reçu des explications sur l'importance de préserver l'environnement et l'entretien de certains animaux et plantes et participé à des ateliers, avant de prendre part à un Iftar collectif.