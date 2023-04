Le ministre du tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche a souligné, jeudi à Ain Defla, la nécessité de mettre en valeur les sources thermales au niveau national en vue de promouvoir le tourisme interne.

Lors d’une visite de travail qu’il a effectuée dans la wilaya d’Ain Defla, Mokhtar Didouche a indiqué que les sources thermales doivent être mises en valeur pour promouvoir le tourisme interne, dans le cadre de la vision du secteur visant le développement de tourisme au niveau local.

Le ministre a ajouté, lors d’un point de presse tenu à l’issu de la visite, qu’un "recensement national général des sources thermales a été réalisé récemment", ajoutant à ce propos que la wilaya d’Ain Defla en possède huit (8) dont la moitié a des "vertus thérapeutiques avérées", a-t-il affirmé. Concernant la stratégie du développement du secteur du tourisme, M. Didouche a fait savoir que des pôles touristiques ont été ciblés pour "implanter un certain nombre de projets qui seront dédiés à des investisseurs qui vont donner un plus, promouvoir et mettre en valeur le tourisme de montagne et le thermalisme".

Quant au financement des projets dans le secteur, il a déclaré que dans le cadre de partenariat public-privé, "des possibilités vont être données à tous ceux qui veulent investir dans le tourisme". Il a également donné des instructions, lors de sa visite à la station thermale de Hammam Righa, d’achever dans les meilleurs délais tous les travaux non en encore lancés, notamment la restauration et la modernisation de l’hôtel Zaccar. Par ailleurs, le ministre a aussi procédé à l’inauguration de deux infrastructures hôtelières. Il s'agit de l'hôtel "Bacha Royal" dans la commune de Hammam Righa et de l’hôtel "El Maqam" à Miliana.