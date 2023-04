Les Algériens Farah Benmoumène (5000 M/Marche) et Abdenour Bourmerki (400 M/Haies) se sont qualifiés vendredi soir pour les prochains Championnats arabes des U18 et des U20 qui auront lieu du 3 au 7 septembre 2023 à Oman, après avoir réalisé les minima exigés lors de la deuxième soirée du Ramadhan, disputée au SATO Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Al Benmoumène a remporté le 5000 mètres/marches des moins de 18 ans (filles) avec un chrono de 26 minutes 13 secondes et 89 centièmes, qui était considéré comme un minima de qualification aux prochains Championnats arabes, tout comme cela a été le cas pour Bourmerki, qui s'était imposé sur le 400 mètres/haies des moins de 18 ans (garçons), avec un chrono de 54 secondes et 27 centièmes.

Chez les seniors, cette deuxième "soirée du Ramadhan" a été marquée entre autres par le retour à la compétition du demi-fondiste Slimane Moula, qui s'est aligné sur le 600 mètres.

L'ancien de la JS Kabylie, qui a rejoint le MC Alger à l'intersaison s'est finalement imposé en 1 minute 15 secondes et 21 centièmes.