Le match opposant l'équipe de Canal Algérie à celle d'AL24 sera la tête d'affiche des huitièmes de finale de la 2e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale, prévus à partir de dimanche soir à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Le tirage au sort des huitièmes de finale effectué jeudi soir a également donné lieu à de belles oppositions, dont celle opposant les formations d'Al Hayat TV (tenante) et Jil DZ. Vingt huit (28) équipes réparties en 7 groupes de quatre, ont pris part au tour préliminaire joué en système de championnat depuis le 25 mars.

Après la clôture de ce tour, les deux premières équipes de chacun des sept groupes (16 équipes), en plus des deux meilleurs 3es se sont qualifiés aux 8es de finale. Versée dans le groupe 6, l'équipe de l'APS a été éliminée de la compétition après un bilan d'un match nul face au quotidien Elikaa (4-4) et deux défaites concédées respectivement face DZ Match (6-7) et la Radio algérienne (2-4).