L'équipe du CEM Belaouche Mohend Alhadj de Bordj Ménaïel (wilaya de Boumerdes) a été éliminée du premier Championnat africain de football scolaire organisé par la Confédération africaine de football (CAF), qui se déroule du 5 au 8 avril au King Zwelithini Stadium de Durban, en Afrique du Sud.

Le représentant algérien a perdu les quatre matchs qu’il a joué vendredi respectivement face aux Malawiens de Salima Secondary School (0-2), aux Sud-Africains de Clapham High School (0-3), aux Béninois du CEG Sainte Rita (1-3) et aux Guinéens du Complexe Scolaire Ben Sékou Sylla (0-12).

Après leur arrivée tardive à cause de problèmes administratifs relatifs à l'obtention de visas, les joueurs du CEM Belaouche Mohend Alhadj étaient dans l'obligation de jouer quatre matchs en un jour, plombant leurs chances d'arracher une place qualificative aux demi-finales. Ce qui n'a pas été le cas de leurs adversaires, qui ont joué deux matchs chaque jour. A l'issue de la phase de poule, quatre formations ont obtenu leurs tickets dans l’unique groupe de cinq au lieu de deux groupes, un de quatre et un autre de trois initialement prévus. Le forfait du Complexe Scolaire Horizon de Bukavu (RD Congo) et les Royal Giants High School d'Ouganda, toujours pour des problèmes liés à l'obtention de visas, a chamboulé le programme du championnat scolaire africain de la CAF.

Les quatre équipes qualifiées aux demi-finales sont : le CS Ben Sekou Sylla (Guinée, 10 points), Clapham High School (Afrique du Sud, 8 points), le CEG Sainte Rita (Bénin, 6 points) et Salima Secondary School (Malawi, 4 points).

Outre l’établissement scolaire CEM Belaouche Mohend Alhadj de Bordj Ménaïel, cette première édition du tout nouveau Championnat scolaire africain de Football de la CAF, a enregistré la participation de 14 équipes parmi les meilleures du continent. Le vainqueur du tournoi chez les garçons et chez les filles recevra 300.000 USD, le finaliste percevra 200 000 USD et les médaillés de bronze se verront offrir 150 000 USD.