Le secteur de la santé à Oran sera renforcé par l’entrée en service l'été prochain de cinq nouveaux établissements hospitaliers totalisant 900 lits, a-t-on appris mercredi du wali, Said Sayoud.

Lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile, le même responsable a déclaré que la wilaya d’Oran est habilitée à devenir un pôle médical par excellence à travers la réception de cinq établissements hospitaliers d’un total de 900 lits l’été prochain, qui s’ajoutent aux établissements hospitaliers existants actuellement.

Il s’agit de l'hôpital de 240 lits à Gdyel, de l'hôpital de hai Nedjma, de l’hôpital de 60 lits à El Kerma et de l’hôpital des urgences médicales de Oued Tlélat, a indiqué le wali, soulignant qu'à l’exception de l’hôpital des urgences médicales de Oued Tlélat prévu d’être achevé en mai prochain, toutes les autres structures hospitalières ont vu leurs travaux achevés à cent pour cent et sont en phase d’équipement avant d’entrer en service l’été prochain au plus tard. Said Sayoud a annoncé que 33 investissements privés du secteur de la santé sont en voie de concrétisati on. Au sujet de l’établissement hospitalier universitaire "1er novembre 1954", il a indiqué qu'un bureau d’études spécialisé s’attèle actuellement sur l'organisation du service des urgences médicales.

Par ailleurs, il a souligné que le projet de réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer de la région de Cap Blanc d’une capacité de 300.000 mètres cubes/jour enregistre un rythme avancé et sera livré l’année prochaine. Le même responsable a appelé la société civile à se mobiliser pour accompagner les Jeux panarabes dont quatre disciplines sportives seront abritée par la ville d’Oran du 5 au 15 juillet prochain. Il s’agit du football, du handball, de la gymnastique et de la natation. Un comité local de soutien de l’organisation de ce tournoi a été installé.