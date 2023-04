Oum El Bouaghi

Réception du projet

de réhabilitation

de 7 polycliniques, courant 2023

La réception du projet de réhabilitation de sept (7) polycliniques à travers plusieurs communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi est prévue au courant de l'année 2023, a-t-on appris jeudi du directeur local par intérim de la Santé.

Ayant nécessité un budget de 100 millions DA, le projet porte sur la réhabilitation des polycliniques des communes de Bir Chouhada, Ain M’lila, Ain Fakroune, Oum El Bouaghi, Beriche, Ain Beida et Ouled Hamla, a précisé M. Souhail Belhatèm.

Une fois réceptionné, le projet permettra d’assurer une meilleure prise en charge des malades et l’amélioration des services sanitaires, a estimé le même responsable, précisant que la réhabilitation porte sur la réparation de l’étanchéité, le sol et la peinture en plus des travaux de rénovation des réseaux d’assainissement et d’électricité. M. Belhatèm a indiqué qu'actuellement les travaux de réhabilitation des sept polycliniques affichent des taux d’avancement oscillant entre 60 et 90%, soulignant que les entreprises de réhabilitation se sont engagées à livrer le projet dans les délais contractuels. Il sera procédé également au couran t de l’année 2023 au lancement des travaux de réhabilitation et d’équipement de trois (3) autres polycliniques, une (1) au chef-lieu de wilaya et deux (2) dans les communes d’Ain Beida et d’Ain M’lila pour un budget d’environ 200 millions DA, selon la même source.