Pas moins de 102 médecins spécialistes viendront renforcer bientôt le secteur de la santé de la wilaya de Khenchela, a indiqué jeudi le directeur local du secteur Lazhar Mordjane.

Il est prévu dans le cadre du programme du ministère de tutelle de répartition des postes de praticiens de la santé publique d’affecter 102 médecins spécialistes à des établissements publics hospitaliers (EPH) de la wilaya, a précisé à l’APS le même cadre.

Ces praticiens viendront combler le déficit en couverture sanitaire dans 30 spécialités relevé en 2022 par la direction des ressources et planification de la direction de wilaya de la santé, a ajouté M. Mordjane. Selon le même responsable, ces médecins seront répartis entre l’EPH Ahmed Benbella de Khenchela (19), l’EPH Saâdi Mâamar de Chechar (20), l’établissement hospitalier mère et enfant Salhi Belkacem de Khenchela (6) et l’EPH Houari Boumediene de Bouhamma (17).

Six spécialistes seront dirigés vers l’EPH de Kaïs, cinq vers l’EPH Ali Boussehaba de Khenchela, 16 vers l’EPH Chadli Bendjedid de Chechar, 10 vers l’EPH Mohamed Boudiaf d’ Ouled Rechach et trois vers les établissements publics de santé de proximité de Chechar et Khenchela, a précisé la même source.

"Ces médecins bénéficieront de plusieurs mesures incitatives dont l’indemnité de zone, l’indemnité du poste spécifique, d’une indemnité de logement à défaut d’un logement de fonction et d’une indemnité de 40.000 DA en cas d’exercice de leur activité dans les structures en dehors du chef-lieu de wilaya", a souligné le directeur du secteur.

L'opération de renforcement de l’encadrement médical permettra de consolider la couverture sanitaire spécialisée de la population de la wilaya, de rattraper le déficit relevé jusque-là dans plusieurs spécialités et d'améliorer la qualité des soins des établissements sanitaires publics, a assuré M. Mordjane.

La wilaya de Khenchela compte 250 médecins spécialistes de santé publique pour une population de près de 500.000 habitants, a précisé M. Mordjane.