L'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d'Oran vient d'éditer un référentiel

sur la prise en charge du cancer du rectum, fruit des formations organisées par cet

établissement sur ce type de cancer, indique un communiqué de l'Etablissement.

"Les journées de formation et les congrès scientifiques pour la formation des médecins en post-graduation, sur les tumeurs cancéreuses, organisés par l'EHUO ont abouti à la publication d'un ouvrage de référence sur les étapes de la prise en charge des patients atteints d'un cancer du rectum", précise le communiqué.

L'ouvrage est le fruit des efforts de tous les services liés à la prise en charge des patients atteints du cancer du rectum, tels que le service de Chirurgie générale, le service d’Oncologie, le service de Gastro-entérologie, le service de Radiologie, le service de l’Anatomopathologie (Anapath), le service d’Epidémiologie, le service de Réanimation chirurgicale et le service de Médecine interne, ajoute-t-on. Il s’agit d’un référentiel qui retrace les étapes de la prise en charge du cancer du rectum de manière très détaillée, à partir du diagnostic de la tumeur cancéreuse, et puis le traitement, avec l'implication de médecins spécialisés des différents services cités, en énumérant toutes les étapes, pour faciliter le diagnostic et le traitement, a-t-on noté. L'édition de cet ouvrage de référence a été supervisée par un groupe de médecins spécialistes de l’EHU d’Oran, avec la participation de spécialistes en Radiothérapie du Centre anti-cancer de Misserghine. Ce référentiel comporte, par ailleurs, les dernières statistiques relatives au cancer du rectum enregistrées dans la wilaya d’Oran et sur le nombre d’interventions et chirurgies effectuées au niveau des différents services de l’EHU d’Oran, selon le communiqué qui a fait savoir qu’une édition numérique de cet ouvrage sera publiée sur le site de l’Etablissement.

Les statistiques de 2018 indiquent que le cancer du rectum occupe la deuxième position avec une prévalence de 19,2 cas sur 100.000 habitants pour les hommes et 10,9 sur 100.000 habitants pour les femmes, indique-t-on de même source, ajoutant que les plus de 50 ans sont les plus touchés par cette pathologie.

L’EHU d’Oran compte également éditer des ouvrages de référence sur les cancers de l’estomac et du pancréas.