L’incendie enregistré jeudi soir dans la forêt de Sidi Merouane, dans la commune de Ténès au nord de Chlef, a été maitrisé grâce à l’intervention "rapide" des sapeurs-pompiers, a indiqué vendredi un communiqué de la direction de wilaya de la protection civile.

L’incendie a été maitrisé grâce aux efforts conjugués des équipes de lutte contre les feux de forêt de la protection civile de Chlef, appuyés par celles de la protection civile de Tipasa et de l’unité nationale d’instruction et d’intervention du même corps constitué, ainsi que par les éléments de la conservation des forêts et de l’armée nationale populaire (ANP), a souligné le document, précisant que le feu "a ravagé 5 hectares de pin d’Alep".

L’opération de lutte contre les flammes a nécessité la mobilisation de 100 agents de la protection civile ainsi que de 15 camions de lutte contre les incendies, a-t-on ajouté de même source, signalant que les équipes d’intervention ont dû procéder à l’évacuation de 5 familles riveraines de la forêt, à titre préventif.

L’évacuation des ces 5 familles a été décidée en raison des vents violents qui soufflaient sur la rég ion, durant la nuit de jeudi, rendant l’intervention des sapeurs-pompiers difficile, a fait savoir le communiqué, indiquant qu’aucune victime n’a été signalée parmi les citoyens ou au sein des équipes de lutte contre l’incendie. Après l’extinction de l’incendie, des équipes de la protection civile ont été mobilisées sur place pour surveiller le site et intervenir rapidement en cas de reprise du feu, a-t-on ajouté . Pour rappel, le feu de forêt de Sidi Merouane, dans la commune de Ténès, s’était déclenché, jeudi soir, vers 19h. La protection civile de Chlef a aussitôt mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour son extinction.

L’intervention des équipes sur le terrain a été rendue difficile par les vents violents qui soufflaient sur la région et la difficulté d’accès au site.