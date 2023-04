L'adolescent porté disparu dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute Est-Ouest à Djebahia (Ouest de Bouira), a été retrouvé sain et sauf vendredi soir à Bouzegza, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

Après une vaste opération de recherche lancée par les services de la protection civile et les services de sécurité, l'adolescent répondant aux initiales (A.A) âgé de 15 ans, "a été retrouvé sain et sauf à Bouzegza et a été remis à sa famille", a précisé à l'APS le chargé de communication de la protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat.

Souffrant d'autisme, "l'enfant a été reconduit chez sa famille sain et sauf", a assuré l'officier Abdat. Pour rappel, une vaste opération de recherche a été lancée depuis, vendredi à l'aube, pour retrouver cet adolescent originaire d'El Rahmania (Alger), et qui a disparu à Djebahia, alors qu'il était en compagnie de son père à bord d'un véhicule.

"L'enfant souffrant d'autisme serait sorti du véhicule stationné aux abords de l'autoroute Est-Ouest à Djebahia", avait précisé auparavant à l'APS le sous-lieutenant Abdat.

Une cinquantaine d'agents de différents grades et une unité cynotechnique, ainsi que des unités de la gendarmerie nationale, de l'armée nationale populaire et de la police, ont été déployés pour participer à l'opération de recherche du disparu.