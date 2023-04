Un groupe de jeunes bénévoles de Chlef s’est assigné, durant ce mois de ramadhan, la mission de coordonner les opérations de solidarité à travers les réseaux sociaux, aux fins d’assurer les repas de l’Iftar (rupture du jeûne) aux nécessiteux et aux personnes de passage dans la wilaya, a-t-on constaté.

Il s’agit d’un groupe d’amis, dont Maâmar Maghraoui, qui se sont lancés le défi de collecter les denrées nécessaires pour la préparation d’au moins 200 repas d'Iftar/Jour, à servir aux nécessiteux et aux personnes de passage à la cité "Zeboudj" de la ville de Chlef.

Ils exploitent, pour ce faire, leurs pages personnelles sur les réseaux sociaux, afin de promouvoir cet acte de solidarité et lancer des appels à dons et à contribution.

"Ces supports d’information (réseaux sociaux) font désormais office de plate-forme numérique dédiée à la promotion de la solidarité, tout en offrant la possibilité aux utilisateurs intéressés virtuellement de contribuer réellement à cette action et renforcer l’acte de bénévolat et de solidarité en général", a estimé M. Maâmar.

Considérant que la soci été Chelfie, en particulier, et que les algériens en général, "ont le cœur sur la main" en toutes circonstances, des citoyens affluent quotidiennement vers la cité "Zeboudj", chargés d'aides alimentaires en tous genres, après avoir pris connaissance d'un Post ou d'un Tweet de l'un des bénévoles exprimant le besoin de ce restaurant de la Rahma pour des denrées alimentaires.

Le cuisinier Fethi a raconté à ce sujet l’histoire d’une femme abonnée à sa page, qui l’a contacté pour faire don de "Mermez" (orge concassé) nécessaire pour la préparation de l’incontournable "Hrira" de l’Iftar.

"Cette dame a fait le déplacement de la région très lointaine de +"Lardh Lbeida+ pour faire don de deux kilogrammes de ce produit et marquer ainsi sa contribution à la solidarité -Ramadhan", a-t-il dit, admiratif.

Une confiance établie entre les bienfaiteurs et les bénévoles

Un autre bénévole, Alaâ, a estimé, quant à lui, que le "partage" sur les réseaux sociaux du quotidien du restaurant de la Rahma de la cité Zeboudj, à commencer par la collecte des produits alimentaires, entre légumes fruits et autres, puis la préparation des repas jusqu'à l’heure de l’Iftar, a contribué à "l’établissement de la confiance entre les bienfaiteurs et les bénévoles et à faire la promotion de ce restaurant, qui attire des jeûn eurs de toute la wilaya et de régions mitoyennes", s’est-il félicité.

A noter que ces jeunes bénévoles se font un devoir de diffuser quotidiennement des lives (transmission directe par vidéo) du restaurant sur leurs pages, à quelques minutes de l'adhane (appel à la prière) pour rompre le jeûne, afin de partager avec leurs abonnés le fruit de leurs efforts de solidarité, dans une ambiance familiale et joyeuse, tout au long du mois sacré.

Des citoyens et des bienfaiteurs ont loué cette initiative de solidarité, "adaptée au développement technologique et à l’évolution numérique en cours, qui offre l’opportunité à tout un chacun de participer à des actions caritatives en restant devant son écran et selon ses moyens", ont-ils indiqué.

"La préparation de la table de l'Iftar à la cité Zeboudj est marquée quotidiennement par une large participation des citoyens de différentes catégories.

Un fait qui prouve que les interactions enregistrées sur les pages de ces jeunes bénévoles sont réelles et constituent un maillon important dans la coordination de l’acte de solidarité", a souligné Ahmed, un bienfaiteur.

Selon ses responsables, cette expérience du restaurant de la Rahma de la cité Zeboudj est "unique en son genre du fait qu’elle démontre la possibilité de l’ancrage et de l’extension des liens de la solidarité entre les différentes catégories de la société, virtuellement et de manière réaliste, pas seulement dans la ville de Chlef, mais dans toute la wilaya à l'avenir".