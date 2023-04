Une importance particulière est accordée par la direction du CSA Ouled El Bahia (Oran) de judo à la formation au sein de ce club dont les sportifs ne cessent de s’illustrer aussi bien sur le plan local qu'international, comme l'atteste ce deuxième titre régional de suite que viennent de s’adjuger les cadets oranais.

La direction de "Ouled El Bahia" a d’ailleurs mis en valeur, samedi, cette nouvelle prouesse de son équipe cadette lors du championnat régional par équipes qu’abrite ce week-end la salle de judo sis au quartier "Castors" (commune d’Oran), un titre qui lui a permis de se qualifier au championnat national prévu en mai prochain à Bejaïa.

Aux yeux des dirigeants de "Ouled El Bahia", la domination de leurs judokas dans cette catégorie des cadets pour la deuxième saison d’affilée, prouve "la réussite de la politique de formation que le club prône depuis sa création".

Les mêmes dirigeants estiment, du reste, que ces résultats traduisent encore "l’intérêt spécial" que le club donne aux jeunes talents, un intérêt qui s’est aussi répercuté positivement sur les différentes sélections nationales étant donné que le cl ub oranais est devenu, ces dernières années, parmi les formations qui alimentent le plus les équipes nationales, toutes catégories confondues, par des judokas de bons niveau.

Et si "Ouled El Bahia" a réussi à se mettre en évidence, c’est aussi grâce à l’apport des encadreurs des jeunes catégories qui veillent à ce que leurs athlètes bénéficient d’une bonne formation, tout en les aidant à progresser davantage, se réjouisse-t-on du côté de la direction de ce club qui n’a pas tari d’éloges sur son coach Tahar Debagh, en particulier, qui a contribué à l’émergence de plusieurs judokas.

Par ailleurs, à "Ouled El Bahia" on souhaite que les résultats réalisés dans diverses compétitions et qui ont permis de redonner "vie" au judo oranais, soient pris en compte par les autorités locales pour mieux aider le club, "confronté à d’énormes problèmes d’ordre financier et logistique", d’autant plus que ce dernier est devenu désormais le "porte-flambeau du judo oranais", insiste-t-on.

Parmi les judokas sortis de l’école de cette formation oranaise, il y a Driss Messaoud (21), médaillé d’or en championnat d’Afrique et aux Jeux méditerranéens, deux épreuves tenues, l’été dernier, à Oran, et qui vient de rejoindre le célèbre club français du Paris St Germain.

Ce transfert est perçu par la direction du team oranais comme étant un "stimulant" pour les autres judokas du club pour "suivre la voie du jeune champion". Pour rappel, le club de "Ouled El Bahia" a été fondé en 2017.

Il compte dans son palmarès, entre autres, un titre arabe en jeunes catégories, décroché en 2019, soit deux années seulement après sa naissance.