La commune du chef-lieu de wilaya de Bordj-Bou-Arreridj a bénéficié d’une enveloppe de 900 millions DA dans le cadre d’un programme d’urgence d’amélioration urbaine, a indiqué vendredi, un communiqué des services de la wilaya.

Ce financement est destiné à la prise en charge de l’environnement urbain, des espaces verts, la réalisation et l’entretien de l’éclairage public et le nettoyage des rues, ainsi que l’amélioration des services publics, notamment la création d’une nouvelle unité biométrique, la réhabilitation du stade communal Messaoud Bouzidi et des aires de jeu.

Le programme prévoit également l’ouverture d’aires de jeu des sports individuels, l’ouverture de nouvelles salles de sport et un complexe sportif de tennis, souligne le document. Ce programme est financé du budget de l’APC, ainsi que le fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales 2023, ainsi que le reliquat de l’année 2022 du budget des collectivités locales et du plan communal de développement (PCD) de l’année 2023, précise le communiqué.