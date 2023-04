Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a affirmé depuis la wilaya de Tizi Ouzou que les opérations de bénévolat initiées et menées par les jeunes, à l’instar de celles qui sont organisées durant le mois de Ramadhan, "prouvent la présence pérenne des jeunes dans le parcours d’entraide pour la patrie".

En marge d’une visite qui l’a mené, jeudi soir dans la commune de Bouzeguène (70 km à l’est de la wilaya), M. Hidaoui a valorisé la participation des jeunes aux différentes opérations de solidarité, au service de la société et de la patrie. Le responsable a particulièrement salué, lors de sa visite dans un restaurant de la Rahma, les différentes initiatives du Croissant-Rouge algérien (CRA) dans tout le pays et à travers les centaines des restaurants de la Rahma, "à travers lesquelles, les jeunes ont prouvé leur présence pérenne dans le parcours de l’entraide pour la Patrie".

Dans ce cadre, M. Hidaoui a indiqué que les jeunes bénévoles à ces initiatives de solidarité, n‘hésitent pas à délaisser le plaisir de l’Iftar avec leurs fam illes, pour le remplacer par le bonheur que leur procure la contribution aux initiatives de solidarité, en vue de préparer les repas d’Iftar à ceux qui ont en besoin, parmi les passants, les démunis et autres parmi ceux qui travaillent loin de leurs familles.

Lors de cette visite, le président du Conseil s'est enquis des différents modèles de bénévolat des jeunes à Tizi Ouzou ainsi que des initiatives associatives des jeunes dans le cadre de la préservation de l'environnement. Il a également tenu au siège de la Fondation historique culturelle "Colonel Si Mohand Oulhadj" une rencontre de concertation pour écouter les préoccupations et défis des jeunes de la région en matière de développement et des initiatives associatives de contribution et de coopération de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le président du Conseil en compagnie de la délégation l'accompagnant et de jeunes de la région a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du colonel de l'Armée de libération nationale et du Commandant de la III zone historique.