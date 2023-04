Un parking de 5 étages d’une capacité de 515 véhicules est entré en service mercredi, à Sétif, avec un rez-de-chaussée commercial de 45 locaux, a indiqué le chef de département de l’administration et les moyens généraux de l’agence de wilaya de gestion et de régulation foncières et urbaines, propriétaire du projet.

Cette infrastructure couvre 6.000 m2 et compte un rez-de-chaussée pour l’administration, les services et les commerces et cinq étages parking, 14 agents gèrent le parking provisoirement, tandis que 28 agents sont en formation pour sa gestion.

Le parking a été mis en service mercredi, sa réalisation a mobilisé 646 millions DA, il est équipé d’une surveillance vidéo.