Kamel Aziz, un des jeunes interprètes du chaâbi qui se sont imposés sur la scène musicale, a animé mercredi une soirée rehaussée par le madih, chant religieux brillamment associé au chaâbi, musique populaire traditionnelle également célébrée durant le ramadhan.

Accueilli à la salle de spectacles Lamine-Bechichi de la Radio algérienne, le concert a permis au public de voyager, deux heures durant, à travers un répertoire classique alliant le madih au qcid et à la chansonnette.

Accompagné de son orchestre, associant plusieurs musiciens dont un banjo-ténor, un percussionniste et un violoniste, Kamel Aziz, virtuose du mandole, a entamé son programme avec le madih, chants dédiés à la louange du Prophète Mohamed (Qsssl) et glorifiant le Mois sacré, avec une empreinte singulièrement chaâbi.

Alternant entre le qcid et la chansonnette, Kamel Aziz et son orchestre ont revisité des pièces du chaâbi qui ont fait la célébrité de grands noms de cette musique populaire, comme Amar Ezzahi, Dahmane El Harachi et El Hachemi Guerouabi.

Avec sa voix présente et étoffée, Kamel Aziz a subjugué le public en interprétant remarquablement de s reprises en hommage à son maître Amar Ezzahi, disparu en 2016. Kamel Aziz a fait ses classes dans la musique andalouse, en s'essayant très jeune déjà au chaâbi, un genre pour lequel il montrait un grand intérêt dès son adolescence.

En 2002, il forme son premier orchestre associant de jeunes musiciens talentueux, qui l'ont accompagné dans des galas en Algérie et à l’étranger.

En 2018, Kamal Aziz sort "Fettouma", son premier CD en hommage à Amar Ezzahi.

Organisé par la Radio Algérienne dans le cadre de son programme artistique pour le mois de ramadhan, le concert de Kamel Aziz a été retransmis sur les ondes de la radio locale El Bahdja.