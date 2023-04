La 12e édition du Festival culturel national de la chanson chaabi a été ouverte, jeudi au Palais de la culture Moufdi Zakaria, lors de laquelle un hommage a été rendu à Abdelmadjid Meskoud et à feu Aziouz Raïs.

La cérémonie d'ouverture de la 12e édition du Festival a été présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji qui a souligné que cette édition "ouvre des perspectives à tous les amateurs de la musique et de la chanson chaabi, aux talents et aux voix prometteuses de se faire une place sur la scène artistique algérienne".

La ministre a salué l'intérêt accordé par le commissariat du festival aux maîtres de la chanson chaâbi en rendant notamment hommage au regretté Aziouz Raïs, Abdelmadjid Meskoud, Abdelkader Chaaou et autres.

Le commissaire du Festival, Abdelkader Bendaamache a souligné que cette édition "marque un retour à la compétition après sept ans d'absence", ajoutant que son commissariat a reçu "50 demandes de participation de plus de 15 wilayas, dont 16 ont été sélectionnés pour la finale".

"Depuis sa création en 2006 le festival est destin é aux jeunes", a-t-il ajouté.

"Nous sommes appelés aujourd'hui plus que tout autre temps à célébrer ce patrimoine et à prendre conscience de ses dimensions historique, culturelle, littéraire et artistique, et à préserver ce legs ancestral contre le pillage".

La soirée a été inaugurée par Yacine Zouaoui de Béjaïa, avant le passage sur scène de quatre artistes en lice dans le concours en l'occurrence Hicham Meziane d'Alger, Lounis Mohamed Yacine de Aïn Defla, Bouache Ibtihal Ghofrane de Tipasa et Alout Allili de Béjaïa.

La soirée a été ponctuée par la remise d'une distinction à la famille de l'artiste Aziouz Raïs décédé en décembre 2022, la projection d'un film documentaire sur la vie et le parcours de l'artiste, outre un hommage à Abdelmadjid Meskoud qui a tenu à être présent en dépit de la maladie.

Abdelmadjid Meskoud s'est dit très touché par cette distinction et l'hommage rendu à son ami, le regretté Aziouz Raïs.

La cérémonie de clôture a été animée par Mourad Djaafri qui a enchanté les présents par des chansons de son répertoire musical.

En marge du festival, les photos de plusieurs figures emblématiques de la chanson chaabi ont été projetés, à l'instar de Mahboub Safar Bati, Dahmane El Harrachi, El Hachemi Guerouabi, Meriem Fekkaï, Amar el Achab, Fadila Dziria, Mustapha Skandrani, av ec la présentation de livres retraçant leurs vie et parcours artistiques.

Le festival se poursuivra jusqu'au 9 avril.