Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et iranien Ebrahim Raïssi ont souligné vendredi l'importance d'unir le monde islamique contre les attaques sionistes en Palestine, a indiqué la présidence turque dans un communiqué.

Sur fond de tensions suite à l'assaut sioniste sur l'esplanade des Mosquées à El-Qods Est, M. Erdogan a déclaré dans une conversation téléphonique avec son homologue iranien qu'il serait utile de prendre des initiatives pour amener toutes les parties au bon sens afin d'éviter une nouvelle spirale de violence.

Il a appelé à des efforts conjoints pour préserver le statut des lieux saints dans les enceintes internationales, en particulier l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et les Nations Unies.

M. Erdogan a également dit à M. Raïssi l'importance de faire preuve d'unité face aux Corans brûlés récemment dans un certain nombre de villes européennes, en particulier devant les ambassades turques. Pour sa part, M. Raïssi a dénoncé les "crimes" commis par l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens, en particulier les atta ques contre les fidèles sur l'esplanade des Mosquées.

Il a appelé à une réunion d'urgence de l'OCI pour discuter des mesures à prendre face à l'"hostilité" de cet occupant.

Il a également condamné les récents "actes d'agression" de l'entité sioniste contre la Syrie et le Liban, soulignant la nécessité d'une plus grande unité entre les Etats musulmans pour faire face à de tels actes. Le président iranien a insisté sur la nécessité de respecter l'intégrité territoriale des pays de la région, affirmant qu'il s'agissait d'une solution cruciale pour lutter contre le terrorisme et le séparatisme dans la région, tout en soutenant la souveraineté nationale de ces Etats. Mercredi et jeudi, les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut l'esplanade des Mosquées, interpellant des centaines de Palestiniens.