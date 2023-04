Six personnes, dont un enfant de trois ans, ont été tuées dans une attaque menée dans la nuit de jeudi à vendredi dans le territoire d’Irumu (Ituri) dans le nord-est de la RD Congo, a indiqué une source sécuritaire qui attribue l'opération aux rebelles ADF. "Les rebelles ADF ont commencé à tirer à bout portant sur les victimes", indique un agent de police. Cinq civils ont été tués par balles et un autre a été renversé par un véhicule qui fuyait les lieux, a-t-il ajouté.

"Ils sont venus du côté nord du village", a indiqué, de son côté, Gili Gotabo, président de la société civile d’Irumu. En début de semaine, près de 40 personnes ont été tuées dans les territoires d’Irumu et de Mambasa. Avec cette attaque, le bilan des tueries de cette semaine avoisine les 45 morts, d'après la société civile de l'Ituri. Les armées congolaise et ougandaise poursuivent leurs opérations conjointes contre les ADF à Beni et Irumu. La pression militaire sur ces terroristes a poussé ces derniers à migrer vers Mambasa où des tueries sont perpétrées ces derniers jours.

La MONUSCO condamne la tuerie de 30 civils par les ADF dans le nord-est du pays

La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo (RDC), Bintou Keita, a condamné les tueries de plus de 30 civils dans la province de l'Ituri (est) par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

Dans un communiqué, Mme Keita, également cheffe de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), affirme avoir reçu des informations faisant état de ces massacres de civils, survenus les 2 et 3 avril à la frontière entre le territoire de Mambasa et celui d'Irumu.

"Mme Bintou Keita déplore ces attaques ignobles contre la population civile. Elle exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et à traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires", a-elle indiqué dans ce même communiqué, qui rappelle l'engagement de la mission à contribuer à ces efforts et réitère l'appel à une cessation immédiate des violences de tous les groupes armés contre les civils.

Les rebelles ADF actifs dans cette partie du pays ont multiplié depuis l'année dernière leurs attaques contre la population civile dans le territ oire de Beni et une partie de la province voisine de l'Ituri en dépit des opérations conjointes entre l'armée ougandaise et celle de la RDC.

Depuis mercredi, les autorités militaires de l'Ouganda et de la RDC se réunissent pour évaluer leurs opérations conjointes menées pour mettre fin à l'activisme des rebelles.

Meurtre d'un ambassadeur d'Italie en RDC: la perpétuité pour les six accusés

Six hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité vendredi à Kinshasa pour le meurtre de l'ambassadeur d'Italie, de son garde du corps et d'un chauffeur en février 2021, dans l'est de la République démocratique du Congo, rapportent des médias.

La peine de mort avait été requise par le ministère public mais n'a pas été retenue par le tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe, qui a rendu sa décision en audience publique. La défense a annoncé qu'elle allait interjeter appel, selon les médias. Un autre procès devrait donc avoir lieu devant une cour militaire.

Les six condamnés étaient jugés depuis le 12 octobre dernier, à raison généralement d'une audience par semaine, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo. Cinq d'entre eux sont détenus dans cette prison, le 6e étant en fuite.

Poursuivis pour "meurtre, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes et munitions de guerre", ils ont été reconnus coupables du meurtre le 22 février 2021 de l'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, de son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Iacovacci, et d'un chauffeur congolais du Programme alimentaire mondial (PAM), Mustapha Milambo. Les trois hommes avaient été tués par balles dans une embuscade aux abords du parc national des Virunga, dans la province du Nord-Kivu (est), une région en proie aux violences de groupes armés depuis près de 30 ans.