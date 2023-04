L'économie américaine a créé en mars moins d'emplois qu'en février et légèrement moins qu'attendu, mais le taux de chômage a reculé, a annoncé vendredi le département du Travail. Le mois dernier, 236.000 emplois ont été créés contre 311.000 en février, ce qui est assez proche des attentes des analystes, qui anticipaient 238.000 créations, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le taux de chômage a lui baissé légèrement, à 3,5%, contre 3,6% un mois plus tôt. "Les créations d'emplois ont continué à progresser dans le tourisme et l'hôtellerie, les services publics, la santé et les services aux entreprises," a précisé le département du Travail dans son communiqué.

Dans un autre communiqué, le président américain Joe Biden s'est félicité que les Etats-Unis affrontent "les difficultés économiques en position de force". "Le chômage reste proche des niveaux les plus faibles atteints en 50 ans et à un plancher record concernant les Afro-Américains.

Grâce aux politiques que nous mettons en place, la reprise est créatrice d'emplois qui permettent de vivre décemment", a-t-il ajouté. Les derni ères données dépeignent un marché de l'emploi américain toujours tendu, avec un taux de chômage qui reste très faible malgré les différentes hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed), qui visent à ralentir l'activité économique pour ramener l'inflation à sa cible de 2%.