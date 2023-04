Un total de 18 autorisations exceptionnelles a été accordé depuis le début de l’année 2023 à des investisseurs privés pour leur permettre de démarrer leur activité, a indiqué jeudi à l’APS le directeur local de l’industrie, Djelloul Nasri.

Il s’agit de projets d’unités productives spécialisées dans la fabrication de céramique, de médicaments, d’articles plastiques, d’éponge, de chaussures et de fibres industrielles qui permettront de générer 3.470 postes d’emplois, a précisé la même source. Ces projets se répartissent sur la zone industrielle d’Ain Yagout, les zones des activités d’Ain Yagout, de Tazoult, de Barika, de Fesdis, de Timgad et d’El Madher, a souligné le directeur de l’industrie qui a relevé que parmi ces projets figure une usine de fabrication de médicaments anti-cancer à Ain Yagout ayant obtenu cette autorisation exceptionnelle dans un délai record de trois jours. Depuis le lancement le 19 décembre 2021 de l’opération de délivrance de ces autorisations exceptionnelles, 94 autorisations ont été accordées à ce jour à des investisseurs ayant p ermis l’entrée en activité de leurs unités générant plus de 8.600 emplois, a ajouté le même responsable affirmant que 125 dossiers déposés au niveau des services de la direction de la santé ont fait l’objet d’étude et de levée des entraves durant la même période.

Quatre (4) autres autorisations exceptionnelles seront prochainement délivrées tandis que 27 dossiers ont fait l’objet de rejet temporaire jusqu’à l’élimination des insuffisances relevées, selon le même responsable.

L’opération de recouvrement du foncier a permis de récupérer 79,3 hectares et 26 autres hectares sont en voie de recouvrement, selon le même responsable qui a assuré que l’opération est suivie par la commission chargée de l’assainissement qui effectue des sorties d’inspection et lance les procédures administratives de récupération du foncier industrielle inexploité pour le réattribuer aux investisseurs sérieux.

Il est attendu dans ce contexte l’ouverture de cinq (5) unités productives nouvelles au cours de cette année dont trois (3) spécialisées en céramique, une dans la fabrication de chaussures et une autre dans la fabrication de produits en plastique.