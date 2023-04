Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé jeudi à Alger que les services de son département ministériel assureront toutes les facilitations aux exportateurs, indique un communiqué du ministère.

Dans le cadre de la série de rencontres avec les différents acteurs économiques et professionnels, M. Zitouni a présidé une séance de travail avec nombre d'exportateurs algériens de différentes filières, consacrée à la mise en place d'un programme d’action et d'une feuille de route aux objectifs définis, pour la promotion des exportations algériennes, précise le communiqué.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du président de l'Association nationale des exportateurs algériens, le ministre a affirmé que les services de son ministère "assureront toutes les facilitations aux exportateurs, en adéquation avec les orientations de l'Etat visant à promouvoir les opportunités d'exportation hors hydrocarbures", ajoutant que "l'implication des professionnels et des exportateurs s'inscrit au sein de la nouvelle approc he économique du ministère", selon la même source. M. Zitouni a également écouté les préoccupations des exportateurs et pris connaissance des obstacles auxquels ils sont confrontés, tout en convenant de "tenir une série de rencontres au siège du ministère, en présence des secteurs ministériels concernés par le dossier de l'exportation", conclut le communiqué.