Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé que l'octroi du document de domiciliation bancaire d'importation de bananes s'effectuera "conformément à un nouveau cahier de charge", et ce en vue de baisser le prix et assurer la disponibilité de ce produit, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Le ministre a présidé, jeudi au siège du ministère, une séance de travail avec nombre d'opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation de bananes consacrée à "la réorganisation du marché de bananes en Algérie à travers l'encadrement de l'importation de ce produit, suite à la flambée de ses prix sur le marché national", a précisé la même source.

Lors de cette réunion, qui s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, M. Zitouni a souligné que "la délivrance de la domiciliation bancaire d'importation de bananes sera conformément à un nouveau cahier de charges en vue de baisser le prix et assurer la disponibilité de ce produit tout au long de l'année sur le marché national". M. Zitouni a ordonné l'application de la loi de lutte contre la spéculation contre toute personne impliquée dans le stockage de ce produit, ajoute le communiqué.