Si vous avez été infecté par le virus de l'herpès labial ou génital, vous allez devoir vous habituer à sa présence : ce dernier reste à vie dans l'organisme, à l'intérieur des ganglions. Il s'endort pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années, mais sous l'effet de certains facteurs, il peut se réveiller.

Les crises peuvent être déclenchées par l'anxiété, le stress, la fatigue, les règles, la fièvre, une mauvaise alimentation, une irritation cutanée… Si vous voulez réussir à éviter une nouvelle poussée, essayez d'identifier ce qui, chez vous, peut provoquer une crise. Vous saurez alors réagir en conséquence.

Une exposition prolongée au soleil est souvent responsable des crises d'herpès labial. Un conseil : pour éviter de voir apparaître un disgracieux bouton de fièvre, appliquez un baume protecteur sur vos lèvres (indice 15 ou plus). Pensez-y d'autant plus si vous partez à la montagne. Il est aussi important de bien hydrater ses lèvres. Quand elles sont sèches et gercées, les risques de poussées sont multipliés.

Avec de solides défenses immunitaires, vous mettez toutes les chances de votre côté pour espacer les récidives. Alors, optez pour une alimentation saine, riche en magnésium et sélénium, dormez suffisamment, soyez actif, etc. Les traitements de terrain contre le stress comme l'homéopathie ou l'aromathérapie peuvent aussi se révéler utiles.

Si les éruptions sont fréquentes, vous pouvez vous tourner vers votre médecin qui vous prescrira des antiviraux en comprimés comme le Zovirax® ou surtout le Zélitrex® : avec plus de 8 poussées par an, votre médecin vous prescrira 1 comprimé de Zélitrex® par jour pendant 6 mois.

Ces antiviraux ne guérissent pas l'herpès mais en empêchent les récidives s'ils sont pris dès les premiers symptômes (picotements).