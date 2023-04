Sans gravité mais quand même gênant, le bouton de fièvre relève le plus souvent de l’automédication. Les médecines douces accélèrent sa guérison et diminuent les risques d'attraper un nouveau bouton de fièvre.

L'herpès labial, plus couramment appelé "bouton de fièvre", est une affection cutanée récidivante. Elle est due à l'herpès simplex virus 1 (HSV1), présent dans l'organisme depuis une primo-infection. Ce premier contact a souvent lieu au cours de l'enfance et passe le plus souvent inaperçu pourtant, selon l'organisation mondiale de la santé, 60% des moins de 50 ans seraient porteurs du virus de l'herpès.

Une fois dans l'organisme, le virus se loge dans un ganglion nerveux où il reste "endormi ". Mais sous des influences diverses (fatigue, stress...) le virus se multiplie et revient en provoquant des lésions cutanées sous forme de petites vésicules qui explosent avant d'évoluer en croûtes.

Les médecines douces sont de précieuses alliées pour soulager les poussées d'herpès. Découvrez dans ce dossier les recettes pour soulager un bouton de fièvre.

Bouton de fièvre ou herpès labial ?

On ne devrait plus parler de “bouton de fièvre”, car cela laisse à penser qu’il survient seulement lorsqu’on est fatigué. Et du coup on ne s’en méfie pas, déplore le Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue et directeur médical de l’Institut Alfred-Fournier à Paris. Il s’agit en fait d’herpès labial lié à un virus très contagieux (HSV1), souvent transmis dès l’enfance dans les cours de récréation.»

Résultat : 65 % d’entre nous sommes porteurs du virus. Il peut rester latent sans se manifester ou déclencher une éruption autour de la bouche et du nez dans de nombreuses circonstances : fatigue, stress, fièvre, règles, mais aussi froid, soleil.

Bouton de fièvre: agissez le plus vite possible

Si on ne peut pas éliminer le virus, il est possible de limiter la gêne provoquée par le bouton de fièvre en appliquant des soins locaux (en gels ou en patchs). Ils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont appliqués tôt, c’est-à-dire dès les premiers symptômes (picotements...).Ils soulagent rapidement et forment sur la lésion un film isolant qui réduit les risques de contamination (Filmogel® Urgo Bouton de fièvre,Activpatch®,Herp- Apaisyl®, Labiarom®).

Un antiviral efficace contre l’herpès

Des médicaments efficaces dérivés de l’aciclovir s’opposent à la multiplication du virus. Ils existent sous forme de crème (Cuterpes® 1 % en automédication) ou de comprimés (sur prescription) pour diminuer les récidives. Mais vous pouvez aussi vous soigner par les médecines douces (plantes, homéopathie...), qui ont fait leurs preuves.

Bouton de fièvre: limitez la poussée avec l'homéopathie

Comme le virus se "réveille" parfois, on essaie de modifier le terrain des personnes vulnérables. L’homéopathie (comme l’acupuncture) est un traitement de fond, explique le Dr Bohbot. Elle peut agir sur le stress ou la fatigue, qui déclenchent les poussées. » Pour diminuer la gêne et limiter le risque de récidives, le Dr Jean-Louis Masson, auteur de L’Homéopathie de A à Z, propose:

Vaccinotoxinum 9 CH : 1 dose dès l’apparition des premiers symptômes.

Rhus toxicodendron 15 CH : 5 granules à prendre toutes les deux heures.

Staphysagria 9 CH : 5 granules, quatre fois par jour, si les poussées se répètent à la suite d’une contrariété.

Les plantes qui cicatrisent

La crème à la mélisse réduit les symptômes et accélère la cicatrisation. Selon des études, les applications diminueraient de moitié la durée des poussées. Crèmes, lotions et baumes à base d’écorce d’hamamélis, ou de sauge officinale et de rhubarbe des jardins ont également un effet cicatrisant.

Quelle que soit la crème choisie, il est impératif de l’appliquer dès les premiers picotements, avant l’apparition des lésions (vésicules). L’huile essentielle d’arbre à thé, (tea-tree, une plante d’origine australienne) a une double action anti-infectieuse et cicatrisante: 1 ou 2 gouttes, à appliquer pure, sans masser, sur la zone qui picote. Idem pour l’huile essentielle de lavande, qui favorise la guérison.