La carte des infrastructures de la santé dans la wilaya de Guelma, sera renforcée "dès jeudi prochain", par la mise en service du complexe mère-enfant Chahid Mohamed Maalem, fermée pendant des années, en dépit de la fin des travaux, a indiqué mardi, la wali.

Mme Houria Aggoune a indiqué, en marge de sa visite dans cette établissement implanté au chef-lieu de wilaya, que l’entrée en service de ce complexe coïncidera avec la célébration de la journée mondiale de la santé, (7 avril), et commencera par recevoir les patients, orientés dans cet établissement ou venant du service pédiatrie et du service maternité de l’hôpital Hakim Okbi.

La même responsable, a indiqué que le pavillon de chirurgie du complexe mère – enfant prendra en charge les circoncisions des enfants pendant ce mois de Ramadhan, ajoutant que la mise en service de cet établissement contribuera à moderniser les prestations de santé et à améliorer les conditions d’accueil des enfants malades dans la wilaya.

Selon les explications données à l’occasion de cette visite, le complexe mère – enfant offre une capacité de 140 lits et dispose de plusieurs pavillons et services équipés de moyens modernes, encadré par une équipe médicale et administrative de 300 fonctionnaires.

Cette infrastructure a été lancée à la construction en 2009, après la fin des travaux, l’hôpital a été réservé à l’accueil des patients atteints de la Covid- 19.