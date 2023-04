Le secteur de la santé de la wilaya de Constantine a été renforcé par cinq nouveaux générateurs d’hémodialyse destinés à améliorer la prise en charge des malades, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de la santé et de la population (DSP).

Quatre équipements de ce genre ont été affectés à l’Etablissement public hospitalier (EPH) de la circonscription administrative Ali Mendjeli, tandis qu’un autre a été réservé à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire de la cité "Erriadh", au chef-lieu de wilaya, a indiqué à l’APS le chargé d’information et de communication à la DSP, Amir Aidoune.

Les équipements médicaux sont destinés aux nouveaux patients atteints d’insuffisance rénale chronique pour leur assurer une meilleure prise en charge, a indiqué le même responsable.

Le service d’hémodialyse de l’EPH Ali Mendjeli a fait l’objet récemment d’une opération de réhabilitation et de renouvellement des équipements médicaux dans le cadre des mesures prises par les services de la Direction de la santé et de la population (DSP) visant la modernisation de ses structures et le renouvellement de ses équipements.

Le générateur d’hémodialyse, installé pour la première fois à l’Etablissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire de la cité "Erriadh", permettra aux médecins de fournir les soins nécessaires au profit des patients hospitalisés, tout en contribuant à éviter d’éventuels cas de décès de malades lors de leur déplacement vers l’Etablissement hospitalier spécialisé en urologie, néphrologie et de transplantation rénale de la cité Daksi Abdesselam où au service d’hémodialyse du CHU Benbadis, a indiqué Amir Aidoune.