L'équipe masculine du CEM Belaouche Mouhend Oulhadj de Bordj Menaiel, dans la Wilaya de Boumerdes, représentera l'Algérie au premier Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF (filles et garçons), prévu du 5 au 8 avril au King Zwelithini Stadium, à Durban (Afrique du Sud), a annoncé mardi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

L'école de Bordj Menaiel remplacera dans cette compétition le champion de l’UNAF, l’école Hedi El-Ayadi de Tunisie qui s’est retirée de cette compétition. Outre l’établissement scolaire CEM Belaouche Mouhend Oulhadj de Bordj Menaiel, cette phase continentale du premier Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF, enregistre la participation des 14 meilleures écoles qui tenteront de remporter le titre de champion d’Afrique.

Le CEM Belaouche sera aux côtés des équipes scolaires du Claphan High School (Afrique du sud), du CEG Sainte Rita (Bénin), du Complexe Scolaire Ben Sékou Sylla (Guinée), du CS Horizons of Bukavu (RD Congo), Royal Giants High School (Ouganda) et de Salima Secondary School (Mal awi) qui vont se disputer le trophée ainsi que les dotations financières qui seront injectées dans les comptes des trois meilleurs établissements scolaires. Lors des éliminatoires de la zone UNAF organisés au Caire (Egypte), qui ont vu la participation de cinq établissements scolaires en Garçons et filles, le CEM Belouache de Bordj Menaiel avait terminé second (7 pts), derrière le CEM El-Ayadi (Tunisie) qui a terminé en première position avec 12 points.

a La bataille pour la deuxième place du tournoi entre le CEM Belaouche Mouhend Oulhadji et l’Ecole Sewada (Egypte) était âprement disputée. Les deux équipes ont bouclé la compétition avec sept points, mais grâce à la meilleure différence de buts (+6 pour les Algériens contre +1 pour les Egyptiens), les collégiens de Bordj Ménaiel sont montés sur la deuxième marche du podium, remportant la coquette somme de 75.000 dollars. Le désistement des Tunisiens leur a ouvert la porte du championnat d'Afrique de la catégorie, avec l'espoir de le remporter. Le tournoi des garçons de la zone UNAF, qualificatif au premier Championnat Scolaire Africain de Football de la CAF a enregistré la présence des équipes masculines du CEM Belaouche de Bordj Menaiel (Algérie), l’Ecole Sewada (Egypte), l’Ecole Alkaleel Tripoli (Libye), l’Ecole Hedi Ayadi Sfax (Tunisie) et l’Ecole Mohamed Elmaghraoui (Maroc).