Une opération d’installation de détecteurs du gaz de monoxyde de carbone au profit des abonnés de la Sonelgaz a été lancée dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris mardi des responsables de la société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Cette opération, dont le coup d’envoi a été donné par le wali, Fodil Douafi, porte sur l’installation de deux détecteurs de monoxyde dans chaque foyer, sachant que la Sonelgaz recense un effectif de 130.000 abonnés répartis sur 24 communes de la wilaya, a indiqué le directeur de la Sonelgaz, Benahmed Karim.

L'installation de ces équipements d’alerte et de prévention des infiltrations du gaz de monoxyde de carbone, a pour objectif d'éviter les intoxications mortelles.

Six (6) personnes (deux hommes, une femme et trois enfants) avaient trouvé la mort entre la fin de l’année 2022 et début 2023, asphyxiés par le monoxyde de carbone, et 36 autres ont été secourues, selon le responsable de la cellule de communication de la protection civile de la wilaya, le lieutenant Walid Nekmouche.

Mettant à profit cette occasion, M. Mustapha La ghouati, membre de l’organisation nationale de la protection des consommateurs, a appelé à faciliter la tâche aux agents de la Sonelgaz pour l’installation des équipements de détection.