La brigade de lutte contre la criminalité de la sûreté de wilaya de Constantine est parvenue à la saisie de 21.000 capsules de psychotropes et l’arrestation de 6 individus suspects, a-t-on appris mardi de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

Poursuivant les efforts de lutte contre toute forme de criminalité, notamment les réseaux criminels activant dans le trafic de drogue et de psychotropes, la brigade de lutte contre la criminalité de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Constantine, en collaboration avec les partenaires sécuritaires, est parvenue à mettre fin aux agissements d’un réseau criminel composé de 6 individus âgés entre 29 ans et 46 ans et la saisie de 21.000 capsules de psychotropes, a souligné la même source.

L’opération a été concrétisée sur la base de renseignements dénonçant un groupe de personnes qui s’apprêtaient à transporter une quantité considérable de psychotropes d’une des wilayas de l’Est du pays vers la ville de Constantine.

Ces renseignements ont conduit à l’arrestation d’un véhicule suspect au bord d uquel se trouvaient 2 individus, a précisé la même source.

Selon la même source, la fouille du véhicule a permis la découverte d’une quantité importante de psychotropes dissimulée à l’intérieur de la malle arrière du véhicule.

Par la suite, l’enquête a abouti à l’identification des quatre autres membres du réseau qui devaient réceptionner la quantité des psychotropes à Constantine. Après l’achèvement des procédures réglementaires nécessaires, les accusés ont été présentés devant les instances judiciaires pour "contrebande avec l’utilisation d’un moyen de transport dans le cadre d’un réseau criminel organisé" et "stockage et transport de psychotropes de manière illégale destinés à la vente" et "non-respect des dispositions relatives au contrôle sécuritaire des médicaments à effet psychotrope’’, a-t-on conclu .