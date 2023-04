Un mort et 79 blessés ont été déplorés dans 52 accidents de la circulation enregistrés sur les routes de la wilaya de Bejaia depuis le début du mois du ramadhan, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la protection civile.

Dans la seule journée d’hier lundi, pas moins de 4 accidents, ayant fait 11 blessés, se sont produits, rendant ce bilan "extrêmement lourd", selon la cellule de communication qui estime que celui-ci (bilan) est "quasiment exceptionnel".

"C’est un bilan d’un mois pas de 12 jours", a déploré la responsable de cellule de communication, Latifa Medjeber, appelant les conducteurs de véhicules à plus de prudence et de vigilance. Pour rappel, dimanche dernier, un piéton de 61 ans a trouvé la mort suite à une collision entre un minibus et un véhicule léger à hauteur du village socialiste d’Ilmaten sur la RN 26 (Bejaia-Bouira) à 35 km à l’Ouest de Bejaia, alors qu’il marchait sur le trottoir, selon la gendarmerie nationale. La victime, qui a péri sur le coup suite à de graves blessures à la tête et aux jambes, a été heurtée de plein fouet par le véhicule lé ger, sujet à un dérapage après qu’il ait tenté d’éviter le minibus à l’arrêt en sens inverse et au milieu de la chaussée, selon la même source.