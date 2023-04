Le Madjlis (conseil) "Souboul El-Kheirat" relevant de la direction des affaires religieuses et wakfs de la wilaya de Sétif a distribué depuis le début du Ramadhan 22.000 colis alimentaires, a indiqué mardi le directeur du secteur Salim Lerkam.

Cette opération de solidarité et d’entraide se poursuit jusqu’à toucher le plus grand nombre de familles démunies de l’ensemble des 60 communes de la wilaya grâce aux donations des citoyens et mécènes et en coordination avec les imams des mosquées et cadres du secteur des affaires religieuses, selon le même responsable. Du 1er jour du Ramadhan à hier lundi, plus de 6.700 plats ftour emportés ou servis sur place ont été distribués par les huit restaurants "Rahma" ouverts en coordination avec le Madjlis "Souboul El-Kheirat", selon la même source.

La direction des affaires religieuses organise conjointement avec la direction de la santé depuis le début Ramadhan une campagne de collecte de sang qui a permis de collecter quotidiennement entre 20 et 40 poches de sang, selon la même source.

Parallèlement à ces actions de solidarité, Madjlis "Souboul El-Kheirat" organise des conférences sur le Ramadhan, des concours de récitation du saint Coran et un concours du meilleur prêche durant le Ramadhan.

Le Madjlis "Souboul El Kheirat" prépare également l’opération de collecte de Zakat El fitr et la distribution entre 1.100 et 1.200 tenues de l’aïd à des enfants de familles nécessiteuses, est-il indiqué.

Dans le cadre de l’opération de solidarité supervisée par la wilaya de Sétif, il a été procédé à la distribution de 38.713 colis alimentaires et à l’ouverture de 128 restaurants "Rahma" dans 41 communes ayant servi 170.000 plats dont plus de 85.800 emportés, selon les services de la wilaya.